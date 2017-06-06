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Дмитрий Полоз: сборная Чили - сильная команда, очень интересно с ними сыграть
Форвард сборной России Дмитрий Полоз поделился ожиданиями от игры с командой Чили (9 июня).
"Пока ещё сборную Чили не разбирали, но в ближайшее время сделаем это. В целом: очень сильная команда, все игроки техничные, хорошо играют в пас, поэтому, думаю, будет очень интересно с ними сыграть.
Очень приятно было вчера забить, долго не мог это сделать. Думаю, сейчас всё пойдёт. Постараюсь забить больше. Важно было победить. Понятно, что результат хороший, но по игре ещё есть вопросы. Сейчас будет анализ, тренеры укажут на ошибки, подскажут, что делать", - цитирует Полоза "Чемпионат.сом".
"Пока ещё сборную Чили не разбирали, но в ближайшее время сделаем это. В целом: очень сильная команда, все игроки техничные, хорошо играют в пас, поэтому, думаю, будет очень интересно с ними сыграть.
Очень приятно было вчера забить, долго не мог это сделать. Думаю, сейчас всё пойдёт. Постараюсь забить больше. Важно было победить. Понятно, что результат хороший, но по игре ещё есть вопросы. Сейчас будет анализ, тренеры укажут на ошибки, подскажут, что делать", - цитирует Полоза "Чемпионат.сом".
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