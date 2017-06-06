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Виталий Мутко: сборная на 63-м месте? Не обращайте внимание на всякие рейтинги
Президент Российского футбольного союза и вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал тот факт, что сборная России опустилась на две строчки в обновлённом рейтинге ФИФА и теперь занимает 63-е место.
"Не обращайте внимание на всякие рейтинги. Принято решение, что рейтинг ФИФА переформирован. Мы не играем и понижаемся в рейтинге, из-за того, что нет официальных матчей. Если бы мы с Венгрией проводили игру отборочного этапа, то нам пошли бы очки, а так эта победа никак не учитывается. Все страны- хозяйки крупных турниров откатывались в рейтинге на 10-20 позиций – это ненормально. Всё должен поправить Чемпионат мира, после него все в рейтинге встанут на свои места", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
"Не обращайте внимание на всякие рейтинги. Принято решение, что рейтинг ФИФА переформирован. Мы не играем и понижаемся в рейтинге, из-за того, что нет официальных матчей. Если бы мы с Венгрией проводили игру отборочного этапа, то нам пошли бы очки, а так эта победа никак не учитывается. Все страны- хозяйки крупных турниров откатывались в рейтинге на 10-20 позиций – это ненормально. Всё должен поправить Чемпионат мира, после него все в рейтинге встанут на свои места", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
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