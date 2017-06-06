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Виталий Мутко: сборная на 63-м месте? Не обращайте внимание на всякие рейтинги

Президент Российского футбольного союза и вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал тот факт, что сборная России опустилась на две строчки в обновлённом рейтинге ФИФА и теперь занимает 63-е место.

"Не обращайте внимание на всякие рейтинги. Принято решение, что рейтинг ФИФА переформирован. Мы не играем и понижаемся в рейтинге, из-за того, что нет официальных матчей. Если бы мы с Венгрией проводили игру отборочного этапа, то нам пошли бы очки, а так эта победа никак не учитывается. Все страны- хозяйки крупных турниров откатывались в рейтинге на 10-20 позиций – это ненормально. Всё должен поправить Чемпионат мира, после него все в рейтинге встанут на свои места", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 19:19
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№5 Написал: Reagan Санкт-Петербург (Сегодня, 19:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Точно: после чемпионата мира займём, наконец, своё место!
Во второй сотне.
Регистрация: 23.06.2009
№4 Написал: patron1925 Saint-Petersburg (Сегодня, 19:43) #
  • +2
  •  (2)
online

мы в говне? не обращайте внимание на отечественный футбол!
Регистрация: 28.10.2016
№3 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:41) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Он прикидывается или на самом деле такой?


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:29) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Господи ну и осёл. не обращать на рейтинг мировой футбольной организации?
мудко ты дегенерат полный


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: Irizar Кингисепп, Лен. обл. (Сегодня, 19:24) #
  • +1
  •  (1)

Всё должен поправить Чемпионат мира, после него все в рейтинге встанут на свои места

То есть упадем еще ниже? flushed
Регистрация: 28.05.2017
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