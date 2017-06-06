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Виталий Мутко: сборная Чили - соперник совершенно другого уровня
Президент Российского футбольного союза и вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился ожиданиями от контрольного матча сборных России и Чили (9 июня).
"Для нас это большое событие. Во-первых, сборная Чили - соперник совершенно другого уровня. Чили сейчас в числе лидеров мирового футбола, команда показывает очень интересный и быстрый футбол. Есть сильные лидеры, такие как Санчес. Как мы говорим, 11 Головиных там играют. Придётся непросто.
Надеюсь, матч с таким соперником поможет нашей команде почувствовать себя увереннее. Думаю, у сборной Чили такая же задача, тоже последний матч перед Кубком конфедераций. Надеюсь, игра понравится болельщикам и будет полезна для обеих команд", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
"Для нас это большое событие. Во-первых, сборная Чили - соперник совершенно другого уровня. Чили сейчас в числе лидеров мирового футбола, команда показывает очень интересный и быстрый футбол. Есть сильные лидеры, такие как Санчес. Как мы говорим, 11 Головиных там играют. Придётся непросто.
Надеюсь, матч с таким соперником поможет нашей команде почувствовать себя увереннее. Думаю, у сборной Чили такая же задача, тоже последний матч перед Кубком конфедераций. Надеюсь, игра понравится болельщикам и будет полезна для обеих команд", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
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