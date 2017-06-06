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Евгений Коноплянка: я бы ни за что не покинул "Севилью", если бы знал, что иду в такую яму (18)
Дмитрий Полоз: Зобнина будет очень не хватать на Кубке Конфедераций
Нападающий сборной России Дмитрий Полоз прокомментировал травму полузащитника национальной команды Романа Зобнина.
"Хочется пожелать Роману Зобнину скорейшего выздоровления. Нам будет очень его не хватать. Мы с ним поддерживаем связь, - цитирует Полоза "Чемпионат.сом".
"Хочется пожелать Роману Зобнину скорейшего выздоровления. Нам будет очень его не хватать. Мы с ним поддерживаем связь, - цитирует Полоза "Чемпионат.сом".
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