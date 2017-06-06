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Дмитрий Полоз: Зобнина будет очень не хватать на Кубке Конфедераций

Нападающий сборной России Дмитрий Полоз прокомментировал травму полузащитника национальной команды Романа Зобнина.

"Хочется пожелать Роману Зобнину скорейшего выздоровления. Нам будет очень его не хватать. Мы с ним поддерживаем связь, - цитирует Полоза "Чемпионат.сом".
Теги: Полоз Зобнин Сборная России
Сегодня, 20:10
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