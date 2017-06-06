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Виталий Мутко: сожалею, что один из ведущих игроков сборной получил травму
Президент Российского футбольного союза и вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал информацию о травме полузащитника сборной России и "Спартака" Романа Зобнина.
"Сожалею, что один из ведущих игроков сборной получил травму и не сыграет на Кубке конфедераций, хотя мечтал об этом. Очень жаль Романа Зобнина, но это был несчастный случай. Это беспокоит. Но уже сейчас проведены все анализы, рентгены, есть тактика лечения и были беседы с Зобниным.
Дзюба? Его есть кем заменить. Бухаров выглядел здорово и выполнил огромный объём работы в матче", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
"Сожалею, что один из ведущих игроков сборной получил травму и не сыграет на Кубке конфедераций, хотя мечтал об этом. Очень жаль Романа Зобнина, но это был несчастный случай. Это беспокоит. Но уже сейчас проведены все анализы, рентгены, есть тактика лечения и были беседы с Зобниным.
Дзюба? Его есть кем заменить. Бухаров выглядел здорово и выполнил огромный объём работы в матче", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
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