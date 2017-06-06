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Сборная Италии рассматривает Баковку в качестве тренировочной базы на ЧМ-2018

Сборная Италии рассматривает в качестве тренировочной базы на период чемпионата мира-2018 тренировочный центр в Баковке, сообщает "Спорт-Экспресс".

В пресс-службе "Локомотива" подтвердили эту информацию. В качестве резервного варианта рассматривается площадка в центре города. Но предпочтение отдается Подмосковью.
Теги: Сборная Италии
Сегодня, 21:42
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