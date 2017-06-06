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Вратарь сборной Новой Зеландии: лучший игрок в сборной России? Наверное, Дзюба

Вратарь сборной Новой Зеландии Стефан Маринович поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций, где его команда сыграет в одном квартете с Россией, Мексикой и Португалией.

"Я жду три очень тяжелых матча на групповом этапе от команд, которые, как я уверен, хотят выйти в полуфинал Кубка конфедераций. И наша главная цель на этом турнире — неожиданно огорчить их.

Эта поездка в Россию станет первой в моей жизни. Однако я очень открытый человек, и с нетерпением жду момента, чтобы окунуться в другую культуру.

Матч против сборной России? Я ожидаю очень тяжелую игру в физическом плане. Что касается лучшего игрока в вашей команде, наверное, это Артем Дзюба. Но, по-моему, на Кубке конфедераций он не сыграет.

Мы сыграем против Мексики, Португалии и России. Сильнейшую команду я назвать не могу. Ваша сборная сыграет дома, что может стать огромным преимуществом для нее. Португалия привезет на турнир свою главную звезду — Криштиану Роналду. А Мексика всегда была для нас очень сложным соперником", - цитирует футболиста "Газета.ру".
Теги: Дзюба Сборная России
Вчера, 23:55
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