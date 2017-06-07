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Минкомсвязь не опасается кибератак во время КК-2017

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ не беспокоится на счет возможных кибератак во время проведения Кубка Конфедераций 2017, поскольку все важные ресурсы надежно защищены. Об этом welcome2018.com заявил заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи РФ Андрей Романков.

"Защите от кибератак уделено внимание в соответствии с законодательством. Наша система является полностью замкнутой, поэтому мы не опасаемся никаких угроз", - сказал Романков.

Руководитель аппарата межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности ЧМ-2018, заместитель начальника Управления ФСБ России Алексей Лаврищев отметил, что данные паспорта болельщика полностью защищены.

"В РФ существует государственная сеть реагирования на кибератаки, которая защищает органы власти. Но система паспорта болельщика (Fan ID) защищена, опасений никаких нет", - сказал Лаврищев.
Сегодня, 01:30
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