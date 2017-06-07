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Роман Алехин: чемпионат мира в Катаре вряд ли будет сорван

Социальный предприниматель, основатель маркетингового агентства "Алехин и партнеры" Роман Алехин поделился мнением о возможном срыве чемпионата мира 2022 года в Катаре.

"Вряд ли разрыв дипломатических отношений приведет к срыву проведения чемпионата мира по футболу в Катаре. Напряженная обстановка вызвана больше заявлениями Катара, чем реальными действиями, поэтому до 2022 года у страны еще будет шанс извиниться, сделать другие заявления и подстроиться под мнение мировой общественности. Однако если решение о лишении Катара права проведения чемпионата мира на территории страны все же будет принято, то оспорить его будет нельзя, и, скорее всего, оно будет окончательным", - цитирует Алехина "Газета.ру".
Сегодня, 04:42
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