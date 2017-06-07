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В Сочи к Кубку Конфедераций определён маршрут гостеприимства

Власти Сочи разработали к предстоящему Кубку Конфедераций маршрут гостеприимства, куда вошли 73 улицы города и основные транспортные магистрали, наведению порядка вдоль которых будет уделяться особое внимание. Об этом welcome2018.com сообщили в пресс-службе администрации курорта.

"В зону гостеприимства вошли 73 улицы и транспортные артерии города Сочи, по которым будут проходить основные протокольные маршруты участников и гостей Кубка Конфедераций 2017 и ЧМ-2018, - сказали в мэрии.

Коммунальные службы в преддверии Кубка наводят порядок на прилегающей к "Стадиону Фишт" территории и на набережной в Имеретинской низменности.
Сегодня, 05:50
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