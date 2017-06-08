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Сборная России тренируется в полном составе перед игрой с чилийцами

Российские футболисты проводят тренировку в полном составе перед товарищеским матчем с командой Чили. Занятие проходит на поле стадиона им. Эдуарда Стрельцова в Москве, сообщает ТАСС.

Товарищеский матч сборных России и Чили пройдет 9 июня. Игра состоится на московском стадионе "ВЭБ-Арена" и станет заключительным этапом подготовки команды Станислава Черчесова к Кубку конфедераций.
Теги: Сборная России Сборная Чили
Сегодня, 17:03
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