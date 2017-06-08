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Санчес тренируется в общей группе сборной Чили перед матчем с Россией

Нападающий сборной Чили Алексис Санчес тренируется в общей группе национальной команды накануне товарищеского матча с командой России (9 июня), сообщает "Чемпионат.сом".

Санчес позже остальных чилийских футболистов прибыл в расположение сборной.

Вратарь сборной Чили Клаудио Браво занимается индивидуально.
Теги: Санчес Сборная России Сборная Чили
Сегодня, 18:41
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