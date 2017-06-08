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В Саранске выпустили видеоклип на песню болельщиков ЧМ-2018

В Мордовии сняли видеоклип на песню болельщиков ЧМ-2018 в России, сообщает welcome2018.com.

Песня Smilе написана и исполнена группой October sun, которая впервые побывала в Саранске в 2014 году на Международном Фестивале болельщиков ФИФА. Музыканты прониклись теплым приемом в столице Мордовии и решили сделать совместный проект с городом-организатором мирового первенства. В результате появился гимн футбольных болельщиков. Клип сделан по заказу АНО Дирекция "Саранск-2018". В съемках принимали участие жители города, волонтеры и студенты.

Вчера, 22:23
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