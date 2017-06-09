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Энсо Роко: сборная России сильна в коллективных действиях, хорошо действует на контрактах

Защитник сборной Чили Энсо Роко поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой России. Встреча состоится 9 июня в Москве.

"Стоит отметить, что сборная России сильна в коллективных действиях, хорошо действует на контрактах. Мы разбираем некоторых игроков команды соперника индивидуально, но отмечу ещё раз: Россия сильна именно командными действиями.

Всем игрокам важно соревноваться на самом высоком уровне. Матч с Россией — это возможность проверить состояние сборной, понять, что нужно улучшить и на каком этапе подготовки игроки находятся перед Кубком конфедераций", - цитирует Роко "Чемпионат.сом".
Теги: Сборная Чили Сборная России
Сегодня, 00:22
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№1 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 00:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
На контрактах - да, хорошо, а с контратаками - никак. С Бздюбой-то в атаке! Может со Смоловым прорвет


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
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