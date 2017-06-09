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Рафаэль Маркес: после ЧМ-2018 закончу карьеру игрока

Капитан сборной Мексики Рафаэль Маркес заявил о намерении завершить свою игровую карьеру после чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

"Думаю, что мне нужно попасть на чемпионат мира и там, возможно, уйти. Но я точно останусь в профессиональном футболе, не знаю, как тренер или руководитель, однако как игрок после чемпионата мира я закончу свою карьеру", - цитирует Маркеса РИА Новости.
Сегодня, 00:42
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