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Виталий Мутко высоко оценил подготовку Москвы к ЧМ-2018 и КК-2017
Вице-премьер РФ Виталий Мутко высоко оценил подготовку Москвы к приему матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018.
По его словам, российская столица является основным городом проведения двух крупнейших футбольных соревнований. "Нет сомнений, что Москва проведет на самом высоком уровне и Кубок конфедераций, и чемпионат мира", - заявил Мутко.
Также вице-премьер отметил, что в столице к Кубку конфедераций проведена большая работа, обеспечены периметры безопасности, разработаны транспортные схемы, подготовлена спортивная инфраструктура.
"Хотел бы вас проинформировать, что уже команды начинают прибывать, первой прибыла сборная Чили. Никаких вопросов с приемом, прохождением в московском транспортном узле не возникло", - отметил Мутко. Также он сообщил, что в России начал действовать безвизовый режим для болельщиков, прибывающих на Кубок конфедераций, около 30 человек уже воспользовались данной функцией.
ТАСС
По его словам, российская столица является основным городом проведения двух крупнейших футбольных соревнований. "Нет сомнений, что Москва проведет на самом высоком уровне и Кубок конфедераций, и чемпионат мира", - заявил Мутко.
Также вице-премьер отметил, что в столице к Кубку конфедераций проведена большая работа, обеспечены периметры безопасности, разработаны транспортные схемы, подготовлена спортивная инфраструктура.
"Хотел бы вас проинформировать, что уже команды начинают прибывать, первой прибыла сборная Чили. Никаких вопросов с приемом, прохождением в московском транспортном узле не возникло", - отметил Мутко. Также он сообщил, что в России начал действовать безвизовый режим для болельщиков, прибывающих на Кубок конфедераций, около 30 человек уже воспользовались данной функцией.
ТАСС
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