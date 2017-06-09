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Виталий Мутко высоко оценил подготовку Москвы к ЧМ-2018 и КК-2017

Вице-премьер РФ Виталий Мутко высоко оценил подготовку Москвы к приему матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018.

По его словам, российская столица является основным городом проведения двух крупнейших футбольных соревнований. "Нет сомнений, что Москва проведет на самом высоком уровне и Кубок конфедераций, и чемпионат мира", - заявил Мутко.

Также вице-премьер отметил, что в столице к Кубку конфедераций проведена большая работа, обеспечены периметры безопасности, разработаны транспортные схемы, подготовлена спортивная инфраструктура.

"Хотел бы вас проинформировать, что уже команды начинают прибывать, первой прибыла сборная Чили. Никаких вопросов с приемом, прохождением в московском транспортном узле не возникло", - отметил Мутко. Также он сообщил, что в России начал действовать безвизовый режим для болельщиков, прибывающих на Кубок конфедераций, около 30 человек уже воспользовались данной функцией.

ТАСС
Теги: Мутко
Сегодня, 01:09
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