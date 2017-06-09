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В Сочи запретили продажу алкоголя в радиусе 500 м от объектов КК-2017

Власти Сочи ввели временный запрет на продажу алкогольных напитков в радиусе 500 метров от "Стадиона Фишт" и тренировочных площадок команд-участниц Кубка Конфедераций 2017 года. Об этом welcome2018.com сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

"Во время Кубка Конфедераций и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ будет запрещена реализация алкогольной продукции в радиусе 500 метров от объектов спорта накануне матчей и в день их проведения. Кроме того, вводится запрет на продажу и употребление алкогольной продукции в стекле. Запрет будет действовать с 18 по 30 июня", - говорится в сообщении.

В дни Кубка Конфедераций продавать любой алкоголь, в том числе пиво, не будут возле двух тренировочных площадок на улице Ленина в Адлерском районе Сочи, рядом с полями, где будут готовиться команды к матчу, на улице Бзугу и Чекменева, а также непосредственно возле самого "Стадиона Фишт".
Сегодня, 16:38
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Теперь предпринимателям ничего не мешает в радиусе 501 метр от стадиона понаоткрывать массу алкогипербутиков, торгующих подлинной продукцией Хеннеси, ВайтХорз, Мартелл и Белуга в пластиковой таре.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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