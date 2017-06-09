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РФС опубликовал дальнейший график подготовки сборной России

РФС опубликовал график подготовки национальной сборной России к Кубку Конфедераций FIFA 2017 в период с 10 по 24 июня.

10 июня (суббота)

День отдыха.

11 июня (воскресенье)

Сбор в отеле.

Восстановительная тренировка в залах фитнесса и аэробики. Отель (ЗАКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ).

12 июня (понедельник)

11:30. Тренировка. Стадион имени Стрельцова. Москва (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11.30 до 11.50). По окончании тренировки – общение 2-х игроков в микст-зоне.

13 июня (вторник)

11:30. Тренировка. Стадион имени Стрельцова. Москва (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11.30 до 11.50). По окончании тренировки – общение 2-х игроков в микст-зоне.

14 июня (среда)

11:30. Тренировка. Стадион ЦСКА. Москва (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ И БОЛЕЛЬЩИКОВ). По окончании тренировки – общение 2-х игроков в микст-зоне.

15 июня (четверг)

11:30. Тренировка. Стадион ЦСКА. Москва (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11.30 до 11.50). По окончании тренировки – общение 2-х игроков в микст-зоне.

Вылет в Санкт-Петербург.

16 июня (пятница)

16:30. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на "Стадионе Cанкт-Петербург». Санкт-Петербург .

17:15. Тренировка на "Стадионе Санкт-Петербург". Санкт-Петербург (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ С 17:15 ДО 17:30).

17 июня (суббота)

18:00. Официальный матч Кубка Конфедераций. Россия - Новая Зеландия. Санкт-Петербург.

Вылет в Москву.

18 июня (воскресенье)

16:30. Тренировка. Стадион ЦСКА. Москва (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 16.30 до 16.50). По окончании тренировки – общение 2-х игроков в микст-зоне.

19 июня (понедельник)

11:30. Тренировка. Стадион ЦСКА. Москва (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11.30 до 11.50). По окончании тренировки – общение 2-х игроков в микст-зоне.

20 июня (вторник)

16:30. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на стадионе «Спартак». Москва .

17:15. Тренировка на стадионе "Спартак». Москва (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ С 17:15 ДО 17:30).

21 июня (среда)

18:00. Официальный матч Кубка Конфедераций. Россия - Португалия. Москва.

22 июня (четверг)

11:30. Тренировка. Стадион ЦСКА. Москва (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11.30 до 11.50). По окончании тренировки – общение 2-х игроков в микст-зоне.

Вылет в Казань.

23 июня (пятница)

19:30. Тренировка на стадионе «Казань Арена». Казань (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ С 19:30 ДО 19:45).

20:40. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на стадионе «Казань Арена». Казань .

24 июня (суббота)

18:00. Официальный матч Кубка Конфедераций. Мексика - Россия. Казань.
Теги: Сборная России
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