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РФС опубликовал дальнейший график подготовки сборной России
РФС опубликовал график подготовки национальной сборной России к Кубку Конфедераций FIFA 2017 в период с 10 по 24 июня.
10 июня (суббота)
День отдыха.
11 июня (воскресенье)
Сбор в отеле.
Восстановительная тренировка в залах фитнесса и аэробики. Отель (ЗАКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ).
12 июня (понедельник)
11:30. Тренировка. Стадион имени Стрельцова. Москва (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11.30 до 11.50). По окончании тренировки – общение 2-х игроков в микст-зоне.
13 июня (вторник)
11:30. Тренировка. Стадион имени Стрельцова. Москва (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11.30 до 11.50). По окончании тренировки – общение 2-х игроков в микст-зоне.
14 июня (среда)
11:30. Тренировка. Стадион ЦСКА. Москва (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ И БОЛЕЛЬЩИКОВ). По окончании тренировки – общение 2-х игроков в микст-зоне.
15 июня (четверг)
11:30. Тренировка. Стадион ЦСКА. Москва (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11.30 до 11.50). По окончании тренировки – общение 2-х игроков в микст-зоне.
Вылет в Санкт-Петербург.
16 июня (пятница)
16:30. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на "Стадионе Cанкт-Петербург». Санкт-Петербург .
17:15. Тренировка на "Стадионе Санкт-Петербург". Санкт-Петербург (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ С 17:15 ДО 17:30).
17 июня (суббота)
18:00. Официальный матч Кубка Конфедераций. Россия - Новая Зеландия. Санкт-Петербург.
Вылет в Москву.
18 июня (воскресенье)
16:30. Тренировка. Стадион ЦСКА. Москва (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 16.30 до 16.50). По окончании тренировки – общение 2-х игроков в микст-зоне.
19 июня (понедельник)
11:30. Тренировка. Стадион ЦСКА. Москва (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11.30 до 11.50). По окончании тренировки – общение 2-х игроков в микст-зоне.
20 июня (вторник)
16:30. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на стадионе «Спартак». Москва .
17:15. Тренировка на стадионе "Спартак». Москва (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ С 17:15 ДО 17:30).
21 июня (среда)
18:00. Официальный матч Кубка Конфедераций. Россия - Португалия. Москва.
22 июня (четверг)
11:30. Тренировка. Стадион ЦСКА. Москва (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11.30 до 11.50). По окончании тренировки – общение 2-х игроков в микст-зоне.
Вылет в Казань.
23 июня (пятница)
19:30. Тренировка на стадионе «Казань Арена». Казань (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ С 19:30 ДО 19:45).
20:40. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на стадионе «Казань Арена». Казань .
24 июня (суббота)
18:00. Официальный матч Кубка Конфедераций. Мексика - Россия. Казань.
10 июня (суббота)
День отдыха.
11 июня (воскресенье)
Сбор в отеле.
Восстановительная тренировка в залах фитнесса и аэробики. Отель (ЗАКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ).
12 июня (понедельник)
11:30. Тренировка. Стадион имени Стрельцова. Москва (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11.30 до 11.50). По окончании тренировки – общение 2-х игроков в микст-зоне.
13 июня (вторник)
11:30. Тренировка. Стадион имени Стрельцова. Москва (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11.30 до 11.50). По окончании тренировки – общение 2-х игроков в микст-зоне.
14 июня (среда)
11:30. Тренировка. Стадион ЦСКА. Москва (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ И БОЛЕЛЬЩИКОВ). По окончании тренировки – общение 2-х игроков в микст-зоне.
15 июня (четверг)
11:30. Тренировка. Стадион ЦСКА. Москва (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11.30 до 11.50). По окончании тренировки – общение 2-х игроков в микст-зоне.
Вылет в Санкт-Петербург.
16 июня (пятница)
16:30. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на "Стадионе Cанкт-Петербург». Санкт-Петербург .
17:15. Тренировка на "Стадионе Санкт-Петербург". Санкт-Петербург (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ С 17:15 ДО 17:30).
17 июня (суббота)
18:00. Официальный матч Кубка Конфедераций. Россия - Новая Зеландия. Санкт-Петербург.
Вылет в Москву.
18 июня (воскресенье)
16:30. Тренировка. Стадион ЦСКА. Москва (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 16.30 до 16.50). По окончании тренировки – общение 2-х игроков в микст-зоне.
19 июня (понедельник)
11:30. Тренировка. Стадион ЦСКА. Москва (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11.30 до 11.50). По окончании тренировки – общение 2-х игроков в микст-зоне.
20 июня (вторник)
16:30. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на стадионе «Спартак». Москва .
17:15. Тренировка на стадионе "Спартак». Москва (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ С 17:15 ДО 17:30).
21 июня (среда)
18:00. Официальный матч Кубка Конфедераций. Россия - Португалия. Москва.
22 июня (четверг)
11:30. Тренировка. Стадион ЦСКА. Москва (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11.30 до 11.50). По окончании тренировки – общение 2-х игроков в микст-зоне.
Вылет в Казань.
23 июня (пятница)
19:30. Тренировка на стадионе «Казань Арена». Казань (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ С 19:30 ДО 19:45).
20:40. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на стадионе «Казань Арена». Казань .
24 июня (суббота)
18:00. Официальный матч Кубка Конфедераций. Мексика - Россия. Казань.
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