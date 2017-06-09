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Станислав Черчесов: по сравнению с матчем против Венгрии мы сделали шаг вперёд

Сборная России в товарищеском матче с командой Чили (1:1) показала более качественную игру, чем в предыдущей встрече с венграми (3:0), заявил на пресс-конференции главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

"Мы сделали небольшой качественный скачок по сравнению с игрой со сборной Венгрии, мы сделали шаг вперёд. Надеемся, что до начала Кубка конфедераций сможем продвинуться дальше. Мы играли с другой по уровню командой, нежели сборная Венгрии. Не понравилось, что часто теряли матч. Доволен состоянием игроков в сегодняшней игре", - цитирует Черчесова ТАСС.
Теги: Черчесов Сборная Чили Сборная России
Сегодня, 22:29
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№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:39) #
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Научи не тянуть резину в атаке, и всё получится. Понятно что в пас играть не дано, так хотя бы не тянуть кота за хвост.


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Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 22:38) #
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Ну и по Сборной, господин Черчесов и МУТКО - только слепой не заметил, что в команде среди игроков существует сговор по игнорированию игроков "Ростова" и потенциально голевые ситуации у ворот соперников срываются своими сборниками, не отдающими передачи на Полоза, Бухарова или Ерохина... Что это - боязнь за собственное место в старте или корпоративная солидарность с отсутствующими по различным причинам дружбанами (Дзюбы, Дзагоева и КО), позволяющая убеждать болельщиков и специалистов в их незаменимости ? Стыдно, ей богу.
Регистрация: 25.02.2017
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