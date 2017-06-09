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Артуро Видаль: надеюсь, сборная Чили будет играть стабильнее на Кубке конфедераций

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль прокомментировал итог контрольного матча со сборной России (1:1).

"Россия – хороший соперник, они много и хорошо оборонялись на протяжении всего матча. Было тяжело с точки зрения физики, потому что наш соперник хорошо готов. К тому же мы совершили долгий перелет в Россию.

Мы играли неплохо, могли забить еще, но я доволен. Надеюсь, на Кубке конфедераций мы будем играть стабильнее. Кроме того, рассчитываем на Клаудио Браво. Нам по силам выиграть этот турнир", - цитирует Видаля Sports.ru.
Теги: Видаль Сборная Чили Сборная России
Сегодня, 23:02
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