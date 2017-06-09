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Виталий Мутко: Россия готова к Кубку конфедераций, продано около 300 тысяч билетов
Президент Российского футбольного союза и вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, как обстоят дела с продажей билетов на матчи Кубка конфедераций – 2017 и готова ли страна к проведению турнира, который стартует 17 июня.
"С Кубком конфедераций всегда проблема в этом плане. Так было и в Бразилии, и в ЮАР – на свои команды и топ-матчи люди ходят, а на остальные – не очень. Но билетная программа принадлежит ФИФА. У них свои принципы и подходы к реализации билетов. Мы в это вмешиваться не можем. Сейчас порядка 300 тыс. билетов уже распродано, будет заполнено от 30 до 60 процентов мест. Плюс у нас есть ещё неделя до турнира.
Если посмотреть на весь проект чемпионата мира – он огромный. Это не только подготовка спортивной инфраструктуры, но и готовность всех городов. Сама программа включает в себя 11 подпрограмм: транспорт, медицина, связь, спорт, безопасность… Всё очень серьёзно, и вовлечено очень много людей, структур, организаций. Первое, что я хотел бы сказать: все очень ответственно подошли к своим участкам работы, и все программы и концепции были готовы. Мы их 2 июня передали ФИФА. Теперь все временные инфраструктуры, все тренировочные поля, все гостиницы находятся во временном управлении ФИФА.
Мы запустили сервисы, например безвизовый въезд в страну для обладателей билетов и паспорта болельщика. Более 30 человек въехали в страну 7 июня, в первый день действия этого сервиса. Мы всё тестируем, вносим коррективы, но могу сказать, что четыре города, где пройдёт турнир, готовы к Кубку конфедераций. Надеюсь, всё будет на самом высоком уровне. А для нас это возможность посмотреть наш потенциал и сделать выводы к чемпионату мира. 13 июня я ещё раз проведу видеоконференцию со всеми городами, 14-го, если нужно, съезжу в какой-то город, а уже 16-го будем встречать в Санкт-Петербурге президента ФИФА и готовиться к первому матчу", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
"С Кубком конфедераций всегда проблема в этом плане. Так было и в Бразилии, и в ЮАР – на свои команды и топ-матчи люди ходят, а на остальные – не очень. Но билетная программа принадлежит ФИФА. У них свои принципы и подходы к реализации билетов. Мы в это вмешиваться не можем. Сейчас порядка 300 тыс. билетов уже распродано, будет заполнено от 30 до 60 процентов мест. Плюс у нас есть ещё неделя до турнира.
Если посмотреть на весь проект чемпионата мира – он огромный. Это не только подготовка спортивной инфраструктуры, но и готовность всех городов. Сама программа включает в себя 11 подпрограмм: транспорт, медицина, связь, спорт, безопасность… Всё очень серьёзно, и вовлечено очень много людей, структур, организаций. Первое, что я хотел бы сказать: все очень ответственно подошли к своим участкам работы, и все программы и концепции были готовы. Мы их 2 июня передали ФИФА. Теперь все временные инфраструктуры, все тренировочные поля, все гостиницы находятся во временном управлении ФИФА.
Мы запустили сервисы, например безвизовый въезд в страну для обладателей билетов и паспорта болельщика. Более 30 человек въехали в страну 7 июня, в первый день действия этого сервиса. Мы всё тестируем, вносим коррективы, но могу сказать, что четыре города, где пройдёт турнир, готовы к Кубку конфедераций. Надеюсь, всё будет на самом высоком уровне. А для нас это возможность посмотреть наш потенциал и сделать выводы к чемпионату мира. 13 июня я ещё раз проведу видеоконференцию со всеми городами, 14-го, если нужно, съезжу в какой-то город, а уже 16-го будем встречать в Санкт-Петербурге президента ФИФА и готовиться к первому матчу", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
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