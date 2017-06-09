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Хуан Антонио Пицци: в защите сборная России играет сильно, создаёт мало пространства для манёвра
Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци прокомментировал ничью со сборной России (1:1) в товарищеском матче в Москве.
"Действительно, в первом тайме мы доминировали, контролировали мяч. В защите сборная России играет сильно, создаёт мало пространства для манёвра. Во втором тайме Алексис разнообразил игру, его движение с мячом помогало нам создавать моменты. Именно за счёт его действий мы смогли забить гол. Но соперник сравнял счёт, и это закономерный результат. Мы продолжаем подготовку к Кубку конфедераций.
Всегда можно что-то улучшить в своей игре, мы можем прибавить в любом аспекте. Игроки давно не соревновались, несколько недель не играли, и всегда сложно возвращаться в рабочий ритм. Для этого и нужны контрольные игры. В этой игре были хорошие моменты, и у нас есть время, чтобы набрать форму", - цитирует тренера "Чемпионат.сом".
"Действительно, в первом тайме мы доминировали, контролировали мяч. В защите сборная России играет сильно, создаёт мало пространства для манёвра. Во втором тайме Алексис разнообразил игру, его движение с мячом помогало нам создавать моменты. Именно за счёт его действий мы смогли забить гол. Но соперник сравнял счёт, и это закономерный результат. Мы продолжаем подготовку к Кубку конфедераций.
Всегда можно что-то улучшить в своей игре, мы можем прибавить в любом аспекте. Игроки давно не соревновались, несколько недель не играли, и всегда сложно возвращаться в рабочий ритм. Для этого и нужны контрольные игры. В этой игре были хорошие моменты, и у нас есть время, чтобы набрать форму", - цитирует тренера "Чемпионат.сом".
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