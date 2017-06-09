Опрос:

Новости партнеров

Александр Жуков: сборная России выглядела достойно на фоне одной из сильнейших сборных мира

Сборная России прогрессирует, подтверждением чему стал товарищеский матч с командой Чили (1:1), заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

"Наша команда выглядела достойно на фоне одной из сильнейших сборных мира. Отличный мяч забил Виктор Васин, а Денис Глушаков, когда бил через себя, мог забить и вовсе потрясающий гол. Молодец Игорь Акинфеев, он сегодня спасал. Наша команда прибавляет с каждым матчем, работа идёт в правильном направлении. Посмотрим, как пройдет Кубок конфедераций, но мы должны там выступить неплохо. В целом игра сборной становится лучше", - цитирует Жукова ТАСС.
Теги: Сборная России Сборная Чили
Сегодня, 23:28
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 23:32) #
  • 0
  •  (0)

чилийцев захвалили, ведь тогда и российские игроки прям растут..
как же, с самими чилийцами 1:1! smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.