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Строительство стадиона ЧМ-2018 "Ростов-Арена" завершено на 80%

Строительство стадиона "Ростов-Арена", который возводится к чемпионату мира 2018 года, завершено на 80%, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"На строительной площадке будущего стадиона полностью завершены железобетонные работы, монтаж металлоконструкций кровли, а также устройство полимерного кровельного покрытия из мембраны Ferrari", - рассказали в пресс-службе.

По данным регионального правительства, с опережением сроков выводятся конструкции трибун, внутри здания уже идет подготовка подвесных потолков, укладывается керамическая плитка, идет монтаж лифтов и эскалаторов, установка дверей, витражей и оконных блоков.

На объекте работает более 1,2 тыс человек, задействовано около 70 единиц техники. Окончательный срок завершения работ по контракту - 25 декабря 2017 года. Работы ведутся с опережением графика, провести первые матчи на стадионе планируется уже в ноябре текущего года.
Сегодня, 02:13
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