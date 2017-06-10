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Сингапурские болельщики возмущены тем, что Месси не сыграет против их сборной
Нападающий сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси вынужден пропустить товарищескую встречу своей национальной команды с Сингапуром из-за подготовки к свадьбе. Такое решение вызвало негативную реакцию со стороны сингапурских болельщиков, сообщает Clarin.
Свадьба аргентинца назначена на 30 июня, а товарищеская игра должна пройти 13 июня. Этот матч был приурочен к 165-летнему юбилею футбольной ассоциации Сингапура и вызвал огромный ажиотаж у местных фанатов.
Однако после того, как тренерский штаб разрешил Месси пропустить эту встречу, со стороны болельщиков посыпались гневные отклики. Фанаты стали обвинять организаторов в мошенничестве и потребовали вернуть им деньги за билеты.
"Газета.ру"
Свадьба аргентинца назначена на 30 июня, а товарищеская игра должна пройти 13 июня. Этот матч был приурочен к 165-летнему юбилею футбольной ассоциации Сингапура и вызвал огромный ажиотаж у местных фанатов.
Однако после того, как тренерский штаб разрешил Месси пропустить эту встречу, со стороны болельщиков посыпались гневные отклики. Фанаты стали обвинять организаторов в мошенничестве и потребовали вернуть им деньги за билеты.
"Газета.ру"
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