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Валерий Карпин женился (фото) (19)
Валерий Карпин женился (фото) (19)
Для охраны сборной Новой Зеландии в Петербурге приняты беспрецедентные меры
Для защиты сборной Новой Зеландии, которая прибыла в Санкт-Петербург для участия в Кубке Конфедераций-2017, предприняты беспрецедентные меры безопасности, сообщает "Фонтанка".
Все подходы к гостинице Sokos в Биржевом переулке перекрыты сотрудниками правоохранительных органов. Кроме личного состава к отелю подогнали тяжелую технику. Также известно, что новозеландцы сегодня планируют провести тренировку в гостиничном фитнесс-клубе. На это время зал закрыли для других постояльцев гостиницы.
Все подходы к гостинице Sokos в Биржевом переулке перекрыты сотрудниками правоохранительных органов. Кроме личного состава к отелю подогнали тяжелую технику. Также известно, что новозеландцы сегодня планируют провести тренировку в гостиничном фитнесс-клубе. На это время зал закрыли для других постояльцев гостиницы.
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