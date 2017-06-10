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Для охраны сборной Новой Зеландии в Петербурге приняты беспрецедентные меры

Для защиты сборной Новой Зеландии, которая прибыла в Санкт-Петербург для участия в Кубке Конфедераций-2017, предприняты беспрецедентные меры безопасности, сообщает "Фонтанка".

Все подходы к гостинице Sokos в Биржевом переулке перекрыты сотрудниками правоохранительных органов. Кроме личного состава к отелю подогнали тяжелую технику. Также известно, что новозеландцы сегодня планируют провести тренировку в гостиничном фитнесс-клубе. На это время зал закрыли для других постояльцев гостиницы.
Сегодня, 21:48
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№1 Написал: villi.viter Беларусь (Сегодня, 21:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Я что то пропустил, а что сборной Новой Зеландии опять угрожает Саурон, орки и упыри?
Регистрация: 8.06.2012
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