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Давид Лория: игра сломалась после нелепого удаления

Голкипер сборной Казахстана Давид Лория прокомментировал итоги матча квалификации ЧМ-2018 с командой Дании — 1:3.

"Мы очень серьезно готовились к этой игре. Я не согласен с тем, что игра сломалась после первого пропущенного мяча, она сломалась, на мой взгляд, после нелепого удаления. Конечно, вдесятером ребятам было намного сложнее. Я благодарен нашим болельщикам за то, что они сегодня пришли на стадион, они яростно нас поддерживали. Мы старались от всей души их порадовать, даже вдесятером пытались сравнять счет, но, к сожалению, у нас не получилось. Я думаю, что сегодня сборной Казахстана не должно быть стыдно за свою игру, мы все делали от всего сердца, от души", - цитирует Лорию sports.kz.
Теги: Сборная Казахстана Сборная Дании
Сегодня, 01:04
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