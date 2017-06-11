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Мальчик выбежал на поле во время матча Латвия - Португалия, чтобы обнять Роналду

Во время матча между сборными Латвии и Португалии мальчик выбежал на поле к нападающему действующих чемпионов Европы Криштиану Роналду. Встреча проходила в Риге.

32-летний форвард доброжелательно отнесся к своему поклоннику и обнял его, после чего стюард увел болельщика с поля.

Португалия победила со счетом 3:0, Роналду забил мяч.



"Газета.ру"
Теги: Роналду Сборная Португалии
Сегодня, 07:48
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