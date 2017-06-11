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Дмитрий Булыкин: сборная России неплохо сыграла против Чили

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал товарищеский матч российской команды с чилийцами. Встреча завершилась со счетом 1:1.

"Думаю, что да. Мне понравились и счет встречи, и то, что у россиян получилось неплохо сыграть против команды, находящейся на самой вершине рейтинга ФИФА.

Главным фактором удачной игры нашей сборной оказалось то, что ребята смогли отыграться и не спасовали перед серьезным соперником", - цитирует Булыкина "Газета.ру".
Теги: Булыкин Сборная Чили Сборная России
Сегодня, 08:35
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