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Александр Бородюк: сборная Дании - это не викинги, вести себя на поле как в балете нельзя

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк прокомментировал итоги встречи отборочного турнира к чемпионату мира 2018 с Данией — 1:3.

"Я поблагодарил ребят. Они показали себя с достойной стороны, проявили характер. У этой команды есть будущее, потому что в этой команде есть мужики. Дания — это не викинги, они вели себя странно, плакали, выпрашивали пенальти. И по пенальти, и по другим моментам — там ничего такого не было. Это была просто борьба. Что касается сборной Дании, то вести себя на поле как в балете нельзя. После каждого стыка они кричали так, что слышно было даже за горами.

У нас был план на игру, понимания, что нас в габаритах превосходили датчане, и для того, чтобы не потерять мяч в своей штрафной мы отрабатывали, чтобы наши нападающие цеплялись впереди за мячи. Мы пытались настроить ребят на хороший контроль мяча. Ребята старались. У Дании был верхний прессинг, но в конце они отступили, и они отошли", - цитирует Бородюка Sports.kz.
Теги: Бородюк Сборная Дании Сборная Казахстана
Сегодня, 11:12
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№1 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 11:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
И вратарь у них датский laughing


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С 2008 года спорта в зените нет(с) - Сарсания
Регистрация: 3.06.2017
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