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Уго Льорис: несу ответственность за гол с центра поля
Вратарь сборной Франции Уго Льорис признался, что несет ответственность за гол, пропущенный с центра поля на 93-й минуте, в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2018 со сборной Швеции (1:2).
"Матч шел к ничьей, однако, к сожалению, на последних секундах встречи произошел судьбоносный момент. Я несу за него ответственность и полностью признаю свою ошибку. В раздевалке все были разочарованы, там стояла тишина. Это сильный удар судьбы, но, откровенно говоря, мы могли улучшить ситуацию на поле до пропущенного гола на последних секундах", — приводит слова Льориса LExpress.
"Газета.ру"
"Матч шел к ничьей, однако, к сожалению, на последних секундах встречи произошел судьбоносный момент. Я несу за него ответственность и полностью признаю свою ошибку. В раздевалке все были разочарованы, там стояла тишина. Это сильный удар судьбы, но, откровенно говоря, мы могли улучшить ситуацию на поле до пропущенного гола на последних секундах", — приводит слова Льориса LExpress.
"Газета.ру"
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