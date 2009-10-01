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Первый канал и "Матч ТВ" покажут Кубок конфедераций

ФИФА в пресс-релизе объявила о предоставлении прав на телетрансляции матчей Кубка конфедерации-2017.

Матчи в прямом эфире покажут "Первый канал" и "Матч ТВ". ВГТРК организует прямые трансляции на радио.

Церемонию открытия турнира и матч открытия между Россией и Новой Зеландией покажет "Матч ТВ", игра Россия – Португалия будет транслироваться "Первым", матч Мексики и России покажут оба канала.

У Первого в планах трансляции двух матчей сборной России на групповом этапе, одного из полуфиналов и финала. Все остальные матчи покажет "Матч".

Sports.ru
Сегодня, 16:17
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№2 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 16:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ага покажут чтобы посмотрели как наша(так называемая сборная) проиграли этим соседей кенгуру smile
Регистрация: 3.02.2011
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 16:31) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зачем показывать одновременно один и тот же матч, когда параллельно играют Португалия и Новая Зеландия и одному каналу можно показать эту игру


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
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