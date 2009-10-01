Первый канал и "Матч ТВ" покажут Кубок конфедераций

ФИФА в пресс-релизе объявила о предоставлении прав на телетрансляции матчей Кубка конфедерации-2017.Матчи в прямом эфире покажут "Первый канал" и "Матч ТВ". ВГТРК организует прямые трансляции на радио.Церемонию открытия турнира и матч открытия между Россией и Новой Зеландией покажет "Матч ТВ", игра Россия – Португалия будет транслироваться "Первым", матч Мексики и России покажут оба канала.У Первого в планах трансляции двух матчей сборной России на групповом этапе, одного из полуфиналов и финала. Все остальные матчи покажет "Матч".