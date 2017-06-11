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Виталий Мутко: надо порадоваться, что люди увидят матчи КК-2017 по ТВ внутри страны
Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал новость о том, что ФИФА предоставила права на освещение Кубка конфедераций-2017 Первому каналу, ВГТРК и "Матч ТВ".
"Не понимаю, почему вы интересуетесь подробностями переговоров с ФИФА на предмет прав показа Кубка конфедераций. Лучше порадуйтесь! Сориентируйте болельщика, что будет возможность посмотреть игры Кубка конфедераций по ТВ, и скоро будет опубликована сетка вещания – когда и по какому каналу тот или иной матч покажут. Зачем эти детали, главное, что удалось.
Идут переговоры между двумя сторонами, какой смысл это обсуждать? Мне кажется, нужно порадоваться достигнутым договорённостям и тому, что люди увидят матчи Кубка конфедераций по ТВ внутри страны. Впереди ждёт процесс переговоров по показу чемпионата мира.
Сколько стоили права на показ? Это лучше спросить у ФИФА или, допустим, у Первого", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
"Не понимаю, почему вы интересуетесь подробностями переговоров с ФИФА на предмет прав показа Кубка конфедераций. Лучше порадуйтесь! Сориентируйте болельщика, что будет возможность посмотреть игры Кубка конфедераций по ТВ, и скоро будет опубликована сетка вещания – когда и по какому каналу тот или иной матч покажут. Зачем эти детали, главное, что удалось.
Идут переговоры между двумя сторонами, какой смысл это обсуждать? Мне кажется, нужно порадоваться достигнутым договорённостям и тому, что люди увидят матчи Кубка конфедераций по ТВ внутри страны. Впереди ждёт процесс переговоров по показу чемпионата мира.
Сколько стоили права на показ? Это лучше спросить у ФИФА или, допустим, у Первого", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
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