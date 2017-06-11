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Виталий Мутко: надо порадоваться, что люди увидят матчи КК-2017 по ТВ внутри страны

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал новость о том, что ФИФА предоставила права на освещение Кубка конфедераций-2017 Первому каналу, ВГТРК и "Матч ТВ".

"Не понимаю, почему вы интересуетесь подробностями переговоров с ФИФА на предмет прав показа Кубка конфедераций. Лучше порадуйтесь! Сориентируйте болельщика, что будет возможность посмотреть игры Кубка конфедераций по ТВ, и скоро будет опубликована сетка вещания – когда и по какому каналу тот или иной матч покажут. Зачем эти детали, главное, что удалось.

Идут переговоры между двумя сторонами, какой смысл это обсуждать? Мне кажется, нужно порадоваться достигнутым договорённостям и тому, что люди увидят матчи Кубка конфедераций по ТВ внутри страны. Впереди ждёт процесс переговоров по показу чемпионата мира.

Сколько стоили права на показ? Это лучше спросить у ФИФА или, допустим, у Первого", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
Теги: Мутко
Сегодня, 17:06
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№2 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 17:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
То есть была вероятность что мы не увидим эти матчи?которые у нас проходят?
Мутко ты вообще понимаешь в чём суть твоей работы?


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Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 17:27) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Порадоваться? А ты тогда зачем нужен? КК проходит в нашей стране и грош цена тебе, если бы не был организован показ на общедоступном ТВ, а подробности переговоров с ФИФА болельщикам не интересны, это твоя прямая обязанность.
Нашёл чем хвастаться.
Регистрация: 29.10.2010
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