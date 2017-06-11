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Права на показ Кубка конфедераций российские телеканалы получили не бесплатно

Права на трансляции встреч Кубка конфедераций достались консорциуму "2Спорт2", в который входят Первый канал, "Матч ТВ" и ВГТРК, не бесплатно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.

Ранее появилась информация, что консорциум получил права на показ матчей Кубка конфедераций бесплатно.

"Права были даны не бесплатно. Но мы не можем раскрыть финансовые детали", - сказали в пресс-службе ФИФА.
Сегодня, 17:44
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№3 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 18:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Хорошо ФИФА устроилась. Прям как наше РФС - нихера не делает, только купоны стрижет да взятки берет


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С 2008 года спорта в зените нет(с) - Сарсания
Регистрация: 3.06.2017
№2 Написал: AnK. (Сегодня, 18:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
У нас Великая страна,неужели такое говно как Кубок Конфедераций мы не можем посмотреть на ТВ? Мы ж дома?!
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 17:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Чего я не понимаю в этом мире... Покупать право показывать домашний КК и ЧМ18 fearful


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
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