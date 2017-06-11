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Права на показ Кубка конфедераций российские телеканалы получили не бесплатно
Права на трансляции встреч Кубка конфедераций достались консорциуму "2Спорт2", в который входят Первый канал, "Матч ТВ" и ВГТРК, не бесплатно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.
Ранее появилась информация, что консорциум получил права на показ матчей Кубка конфедераций бесплатно.
"Права были даны не бесплатно. Но мы не можем раскрыть финансовые детали", - сказали в пресс-службе ФИФА.
Ранее появилась информация, что консорциум получил права на показ матчей Кубка конфедераций бесплатно.
"Права были даны не бесплатно. Но мы не можем раскрыть финансовые детали", - сказали в пресс-службе ФИФА.
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