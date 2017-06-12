Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Сборная Камеруна приедет в Москву 14 июня

Сборная Камеруна прилетит в Москву для участия в Кубке конфедераций 14 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды.

"Камерунская команда прибудет в Москву в среду. Позднее футболисты проведут тренировку на стадионе "Спартак", - сказано в сообщении.
Сегодня, 17:18
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.