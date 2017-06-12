Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Христо Стоичков: ЧМ-2018 в России послужит примером для других стран

Бывший нападающий "Барселоны" Христо Стоичков высоко оценил значимость Кубка конфедераций и поделился ожиданиями от ЧМ-2018, который пройдет в России.

"Для меня Кубок конфедераций очень важен. Восемь команд участвует в этом турнире. Для российской команды он даст возможность посмотреть, что нужно усовершенствовать в игре. И если есть какие-то недостатки, исправить их до чемпионата мира.

Я уверен, что Россия сделает все возможное, чтобы показать миру, что она может провести такой большой турнир, как чемпионат мира по футболу. Россия это показывала не один раз. Когда никто не ожидал, что на Олимпиаде в Сочи будет снег, снег был. Никто не ожидал, что в Сочи будет проходить «Формула-1», а она там проводится. Сейчас в России строятся одни из лучших стадионов в мире. Поэтому я думаю, что чемпионат мира 2018 послужит примером для других стран", - цитирует Стоичкова "Чемпионат.сом".
Сегодня, 17:24
Напечатать
0
(3)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.