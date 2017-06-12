Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Александр Глеб: в России сделают всё, чтобы провести ЧМ-2018 на высоком уровне

Бывший футболист "Крыльев Советов" Александр Глеб считает, что Россия проведёт ЧМ-2018 на высоком уровне.

"Не нужно опасаться приезжать в России. Там живут удивительные люди, которые тоже любят футбол. Если вы с уважением отнесётесь к ним, то они будут относиться к вам точно так же. Россия - самая гостеприимная страна и они сделают всё, чтобы провести турнир на самом высоком уровне", - цитирует Глеба FourFourTwo.
Теги: Глеб
Сегодня, 18:11
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: RRRHHH (Сегодня, 19:30) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Красавчик!


--------------------
Одна жизнь, одна команда. СПАРТАК - НАВСЕГДА!
Регистрация: 7.05.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.