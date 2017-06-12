Александр Глеб: в России сделают всё, чтобы провести ЧМ-2018 на высоком уровне

Бывший футболист "Крыльев Советов" Александр Глеб считает, что Россия проведёт ЧМ-2018 на высоком уровне."Не нужно опасаться приезжать в России. Там живут удивительные люди, которые тоже любят футбол. Если вы с уважением отнесётесь к ним, то они будут относиться к вам точно так же. Россия - самая гостеприимная страна и они сделают всё, чтобы провести турнир на самом высоком уровне", - цитирует Глеба FourFourTwo.