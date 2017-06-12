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Владимир Абрамов: проведение ЧМ-2030 Южной Кореей совместно с КНДР на сегодняшнем этапе невозможно

Известный спортивный агент Владимир Абрамов поделился мнением, возможно ли проведение чемпионата мира в 2030 году в Южной Корее совместно с КНДР.

"На сегодняшнем этапе взаимоотношений союз между Южной и Северной Кореей, конечно, невозможен. Хотя было бы замечательно, если бы они провели совместный чемпионат мира по футболу.

Их отношения пока не сулят ничего хорошего, потому что США заинтересованы, чтобы вокруг Южной Кореи было определенное напряжение и находились американские базы. А главное, чтобы была необходимость нахождения американских войск в этом регионе, недалеко от границ с Китаем и другими странами", - цитирует Абрамова "Газета.ру".
Вчера, 22:40
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