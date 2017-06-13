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Алексей Сорокин: порядка 70% билетов продано на матчи Кубка конфедераций

На матчи Кубка конфедераций продано порядка 70% билетов, сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Можем сказать, что в продаже еще билеты есть, не менее 30 процентов,.Это абсолютно нормально для Кубка конфедераций, поскольку мы еще не знаем, кто выйдет в полуфинал и в финал, кто сыграет в матче за третье место. Для Кубка конфедераций не свойственна стопроцентная продажа билетов на все матчи без исключения. Огромной популярностью у нас пользуются матчи сборной России, чуть меньшей - матчи других команд", - цитирует Сорокина ТАСС.
Теги: Сорокин
Сегодня, 19:31
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