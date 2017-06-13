Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:27
Выборнов, Дементьев, Набутов и Гусев будут комментировать Кубок Конфедераций на Первом канале (3)
Выборнов, Дементьев, Набутов и Гусев будут комментировать Кубок Конфедераций на Первом канале (3)
20:17
Артур Нигматуллин покинул "Тосно" (3)
Артур Нигматуллин покинул "Тосно" (3)
16:54
Сергей Давыдов перешел в "Арарат" (5)
Сергей Давыдов перешел в "Арарат" (5)
16:13
Агент: Кришито остается в "Зените" (27)
Агент: Кришито остается в "Зените" (27)
15:08
Кристиан Нобоа: предложения от "Зенита" были и год, и полгода назад - меня хотели видеть в команде
Кристиан Нобоа: предложения от "Зенита" были и год, и полгода назад - меня хотели видеть в команде
12:05
Гари Линекер: Мбаппе выберет "Реал" (2)
Гари Линекер: Мбаппе выберет "Реал" (2)
Алексей Сорокин: порядка 70% билетов продано на матчи Кубка конфедераций
На матчи Кубка конфедераций продано порядка 70% билетов, сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
"Можем сказать, что в продаже еще билеты есть, не менее 30 процентов,.Это абсолютно нормально для Кубка конфедераций, поскольку мы еще не знаем, кто выйдет в полуфинал и в финал, кто сыграет в матче за третье место. Для Кубка конфедераций не свойственна стопроцентная продажа билетов на все матчи без исключения. Огромной популярностью у нас пользуются матчи сборной России, чуть меньшей - матчи других команд", - цитирует Сорокина ТАСС.
"Можем сказать, что в продаже еще билеты есть, не менее 30 процентов,.Это абсолютно нормально для Кубка конфедераций, поскольку мы еще не знаем, кто выйдет в полуфинал и в финал, кто сыграет в матче за третье место. Для Кубка конфедераций не свойственна стопроцентная продажа билетов на все матчи без исключения. Огромной популярностью у нас пользуются матчи сборной России, чуть меньшей - матчи других команд", - цитирует Сорокина ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.