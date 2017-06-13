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Василий Голубев: "Ростов-Арене" нужно спецоборудование для ухода за газоном

Подрядная организация, которая занимается подготовкой поля "Ростов-Арены", завершит все работы в июле. Как сообщили в пресс-службе губернатора, об этом во вторник глава Ростовской области Василий Голубев сообщил вице-премьеру России Виталию Мутко.

"В июле подрядная организация завершит на "Ростов- Арене" работы по устройству футбольного поля, включая посев газона. Для обеспечения нормального роста травы необходимо оборудование системы дополнительного освещения роста газона и техника для ухода за газоном и защиты от негативных погодных условий", - цитирует Голубева ТАСС.

В пресс-службе отметили, что Голубев обратился к вице-премьеру с просьбой оказать содействие в решении вопроса по обеспечению "Ростов-Арены" необходимым оборудованием.

По последним данным, строительство "Ростов-Арены" уже завершено на 80%.
Теги: Мутко
Сегодня, 20:19
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