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Владимир Путин будет присутствовать на матче открытия Кубка конфедераций
Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит матч открытия Кубка конфедераций Россия — Новая Зеландия, сообщает "Дождь".
Напомним, что первый матч Кубка конфедераций состоится в субботу на стадионе "Санкт-Петербург".
Напомним, что первый матч Кубка конфедераций состоится в субботу на стадионе "Санкт-Петербург".
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