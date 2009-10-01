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Владимир Путин будет присутствовать на матче открытия Кубка конфедераций

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит матч открытия Кубка конфедераций Россия — Новая Зеландия, сообщает "Дождь".

Напомним, что первый матч Кубка конфедераций состоится в субботу на стадионе "Санкт-Петербург".
Теги: Путин Сборная России
Вчера, 22:44
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№3 Написал: Black Fox (Вчера, 23:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
Наши футболеры президенту галстук подарят, а НЗ сольют


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№2 Написал: avnik море (Вчера, 23:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
Чтоб досмотр надо было проходить с утра?


Этих ребят досматривать не нужно (маленько перефразировал шутку от "Уральских пельменей" про хоккей). )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Вчера, 22:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Чтоб досмотр надо было проходить с утра?


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
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Регистрация: 30.07.2009
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