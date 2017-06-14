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Сергей Андреев: Черчесов так и продолжит играть с тремя защитниками

Бывший футболист сборной СССР Сергей Андреев прокомментировал возможную тактику сборной России на Кубке конфедераций — 2017.

"Если Черчесов начал наигрывать схему с тремя защитниками, он ее и продолжит. Неслучайно он ее так активно наигрывал в товарищеских матчах", - цитирует Андреева "Газета.ру".
Теги: Черчесов
Сегодня, 00:33
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