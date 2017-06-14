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Кафе и рестораны Сочи готовы накормить зрителей КК блюдами кубанской кухни

Сочинские предприятия общественного питания в преддверии Кубка конфедераций расширили выбор блюд, добавив в меню больше кубанской кухни и закупив местные продукты. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

"Для гостей города-курорта Сочи в ресторанах и кафе разработано специальное меню, в котором представлены блюда из натуральных продуктов, выращенных на Кубани. Меню переведены на английский язык, в некоторых заведениях названия блюд перевели даже на французский и китайский", - отметили в мэрии.

Кафе и рестораны также набрали дополнительный обслуживающий персонал, предпочтения были сделаны официантам со знанием иностранных языков.

"Готовимся кормить во время матчей вдвое больше посетителей, чем обычно, до 500 человек в день. Для этого поставили дополнительные столы на площадке рядом с нашим кафе", - рассказал повар кафе "Бархатные сезоны" в Олимпийском парке Аванес Хамалян.

"Учли при разработке футбольного меню в Сочи не только интерес болельщиков к местной кухне, но и привычки европейцев. В меню - окрошка, борщ, блины с разнообразными начинками, а также суп-пюре из грибов и пицца, в кафе "Кубанский Хуторок" рядом со стадионом "Фишт" гостям предложат несколько вариантов вареников собственного изготовления - с картошкой и жареным луком, сыром, творогом, вишней. В меню также салаты из свежих овощей. "Продукты со склада планируем завозить дважды в день, на столах у болельщиков будет все только самое свежее", - отметила управляющая "Кубанского Хуторка" Наталья Митасова.
Сегодня, 00:45
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