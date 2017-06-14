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Безопасность на КК-2017 в Сочи обеспечат более 8 тысяч человек

Более 8 тысяч человек будут обеспечивать безопасность во время проведения матчей Кубка конфедераций в Сочи, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Всего охрану правопорядка (в Сочи. - Прим.) будут обеспечивать больше 8 тысяч человек. Из них 5,5 тысячи - непосредственно сотрудники органов правопорядка: 4 тысячи - работники МВД, и здесь, по аналогии с Олимпиадой, будут привлечены сводные отряды из соседних Ставропольского края, Волгоградской, Воронежской, Ростовской, Астраханской областей, а также из Республики Адыгея. Кроме того, в Сочи будут работать 1,5 тысячи сотрудников регионального управления Росгвардии", - цитирует Кондратьева ТАСС.

По словам Кондратьева, дополнительно для охраны привлекут порядка 800 казаков, почти 600 работников частных охранных предприятий и более 1 тысячи волонтеров, которые прошли специальную подготовку.

"И здесь главное не просто гарантировать стопроцентную защищенность наших гостей, но и сделать так, чтобы эти меры были максимально комфортными для людей. Да, они должны быть жесткими, но в то же время не должны повлиять на ощущение праздника", - добавил губернатор
Сегодня, 01:04
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