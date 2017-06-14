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Болельщиков КК-2017 в Сочи встретит павильон-корабль

Павильон для встречи болельщиков на подходе к "Стадиону Фишт" в Сочи построен в виде корабля. Как сообщили welcome2018.com в пресс-службе администрации города, в специальной зоне для любителей футбола установлен почтовый ящик для открыток и организована продажа сувениров в морской тематике.

“Павильон смогут посетить все зрители, имеющие билеты на матчи Кубка Конфедераций", - отмечается в сообщении мэрии.

В пресс-службе администрации Сочи сообщили, что к Кубку Конфедераций обновили и пополнили ассортимент все сувенирные лавки, расположенные на набережных, в парках и скверах, в Олимпийском парке, на горноклиматических курортах Красной Поляны. "Туристы смогут приобрести, в числе прочего, самый северный в мире сочинский чай и высокогорный мед. Дефицита курортных товаров точно не будет", - заверили в мэрии.
Сегодня, 01:09
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