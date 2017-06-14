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Скоростную трассу М-11 Москва-Петербург откроют к Чемпионату мира
Скоростную дорогу между двумя столицами откроют к чемпионату мира по футболу. Летом 2018 года дорожники запустят рабочее движение на всех строящихся сейчас участках трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург, пишет Российская Газета.
Общая стоимость проезда по всем платным отрезкам трассы для легкового автомобиля составит примерно 1,5 тысячи рублей. На участках, которые строятся не в рамках концессии, стоимость составит в среднем 1,5 рубля за километр. Наличие транспондера снизит стоимость проезда сразу на 20 процентов. А если автомобилист регулярно будет ездить по этой дороге, то получит еще и накопительные скидки, отметил первый замглавы минтранса Евгений Дитрих.
Проезд по М-11 будет конкурентен по цене с железнодорожными перевозками, считает глава "Автодора" Сергей Кельбах.
Одновременно с запуском движения по трассе М-11 откроется 16 многофункциональных зон. Они будут обеспечены высокоскоростным Интернетом. По всей протяженности дороги мобильные компании должны обеспечить устойчивый сотовый сигнал.
В ноябре этого года участок в районе Торжка будет введен в эксплуатацию, и сразу на платной основе. Весной 2018 года планируется запустить движение еще по двум участкам - от Солнечногорска до Клина (по 4 полосы в каждую сторону) и отрезок с 217-го километра. На 97-м километре, на подъезде к Клину, строится развязка с выходом на трассу М-10 "Россия".
Активно работа идет на входе в Санкт-Петербург на трассе М-11. Здесь строятся развязки с дорогой на Пушкин, в аэропорт Пулково и в направлении Софийской улицы.
Общая стоимость проезда по всем платным отрезкам трассы для легкового автомобиля составит примерно 1,5 тысячи рублей. На участках, которые строятся не в рамках концессии, стоимость составит в среднем 1,5 рубля за километр. Наличие транспондера снизит стоимость проезда сразу на 20 процентов. А если автомобилист регулярно будет ездить по этой дороге, то получит еще и накопительные скидки, отметил первый замглавы минтранса Евгений Дитрих.
Проезд по М-11 будет конкурентен по цене с железнодорожными перевозками, считает глава "Автодора" Сергей Кельбах.
Одновременно с запуском движения по трассе М-11 откроется 16 многофункциональных зон. Они будут обеспечены высокоскоростным Интернетом. По всей протяженности дороги мобильные компании должны обеспечить устойчивый сотовый сигнал.
В ноябре этого года участок в районе Торжка будет введен в эксплуатацию, и сразу на платной основе. Весной 2018 года планируется запустить движение еще по двум участкам - от Солнечногорска до Клина (по 4 полосы в каждую сторону) и отрезок с 217-го километра. На 97-м километре, на подъезде к Клину, строится развязка с выходом на трассу М-10 "Россия".
Активно работа идет на входе в Санкт-Петербург на трассе М-11. Здесь строятся развязки с дорогой на Пушкин, в аэропорт Пулково и в направлении Софийской улицы.
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