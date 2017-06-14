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Скоростную трассу М-11 Москва-Петербург откроют к Чемпионату мира

Скоростную дорогу между двумя столицами откроют к чемпионату мира по футболу. Летом 2018 года дорожники запустят рабочее движение на всех строящихся сейчас участках трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург, пишет Российская Газета.

Общая стоимость проезда по всем платным отрезкам трассы для легкового автомобиля составит примерно 1,5 тысячи рублей. На участках, которые строятся не в рамках концессии, стоимость составит в среднем 1,5 рубля за километр. Наличие транспондера снизит стоимость проезда сразу на 20 процентов. А если автомобилист регулярно будет ездить по этой дороге, то получит еще и накопительные скидки, отметил первый замглавы минтранса Евгений Дитрих.

Проезд по М-11 будет конкурентен по цене с железнодорожными перевозками, считает глава "Автодора" Сергей Кельбах.

Одновременно с запуском движения по трассе М-11 откроется 16 многофункциональных зон. Они будут обеспечены высокоскоростным Интернетом. По всей протяженности дороги мобильные компании должны обеспечить устойчивый сотовый сигнал.

В ноябре этого года участок в районе Торжка будет введен в эксплуатацию, и сразу на платной основе. Весной 2018 года планируется запустить движение еще по двум участкам - от Солнечногорска до Клина (по 4 полосы в каждую сторону) и отрезок с 217-го километра. На 97-м километре, на подъезде к Клину, строится развязка с выходом на трассу М-10 "Россия".

Активно работа идет на входе в Санкт-Петербург на трассе М-11. Здесь строятся развязки с дорогой на Пушкин, в аэропорт Пулково и в направлении Софийской улицы.
Сегодня, 14:56
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№5 Написал: plast Спб (Сегодня, 16:06) #
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Общая стоимость проезда по всем платным отрезкам трассы для легкового автомобиля составит примерно 1,5 тысячи рублей
А бесплатная дорога до мск и обратно останется?
Регистрация: 31.07.2010
№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 15:39) #
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Это всё показуха для ЧМ, после она никому даром нужна не будет, зато на строительстве можно неплохо попилить.
Регистрация: 7.05.2017
№3 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 15:36) #
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М4 тоже обещали к сочинской олимпиаде сделать...
Регистрация: 26.01.2007
№2 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
А в Петербурге не хотите дороги сделать?! С..уки, Невский не переехать по перпендикулярным дорогам (Литейный , Фонтанка) можно зубы выбить себе! Я молчу про остальные дороги.
Верните Валентину Ивановну, при ней город выглядел достойно, а сейчас ноги сломать можно на дорогах, пыль/грязь...заберите этого, чью фамилию не каждый житель городавспомнить может , тк нет его просто...градоначальник...как Бухаров в Зените,- на лавке сидит, зп получает .


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№1 Написал: SP-M (Сегодня, 15:07) #
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бл. на Нижний Новгород постойте дорогу. зае уже. у нас только ни х ничего не строиться. дырки залатать и то не могут. все дороги кривые и косые. по 20-30 лет ничего не делалось. или делалось и размыло нах весь асфальт новый . из какого ж г он сделан то ??
Регистрация: 10.02.2017
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