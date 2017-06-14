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Денис Глушаков: то, что я играл в "Локо" - так судьба сложилась. Я всегда болел за "Спартак" (61)
Московские объекты КК-2017 прошли проверку на предмет пожарной безопасности
Столичные объекты, где будет проводиться Кубок конфедераций, полностью готовы с точки зрения пожарной безопасности, сообщил начальник ГКУ "Пожарно-спасательный центр города Москвы" Евгений Савицкий.
"Мы активно ведем подготовку к чемпионату мира по футболу. Одна из фаз подготовки - подготовка к Кубку конфедераций, который стартует в ближайшую субботу. Наши силы и средства полностью готовы, все объекты, которые будут задействованы, нами изучены.
Мы готовы обеспечить безопасность москвичей в полном объеме", - цитирует Савицкого ТАСС.
"Мы активно ведем подготовку к чемпионату мира по футболу. Одна из фаз подготовки - подготовка к Кубку конфедераций, который стартует в ближайшую субботу. Наши силы и средства полностью готовы, все объекты, которые будут задействованы, нами изучены.
Мы готовы обеспечить безопасность москвичей в полном объеме", - цитирует Савицкого ТАСС.
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