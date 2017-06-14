В Казани к КК-2017 начал движение по маршруту ретро-трамвай

Ретро-трамвай начал колесить по улицам Казани к Кубку конфедераций по маршруту, проходящему по историческому центру города от железнодорожного вокзала до речного порта и обратно. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани."В электротранспорте жители и гости города могут прослушать экскурсию на семи языках продолжительностью 40 минут и отведать национальные блюда татарской кухни", - пояснили в пресс-службе.По словам заместителя главы муниципального образования Казани Евгении Лодвиговой, во многих столицах мира есть похожие ретро-трамваи, которые пользуются популярностью у туристов. "В будущем мы планируем закольцевать трамвай вместе с двухэтажным автобусом City sightseeing и с речной экскурсией по реке Казанке или озеру Кабан, чтобы по системе hop on/hop off ("заскочить-выскочить") можно было выйти, пересесть в автобус, потом с автобуса пересесть в трамвай или на катер", - сказала Лодвигова.В ходе поездки пассажиры смогут познакомиться с историей столицы Татарстана, послушать рассказ об известных личностях, проживавших в домах, расположенных по маршруту следования, посредством аудиогида на семи языках - русском, татарском, английском, китайском, испанском, французском и немецком. Кроме того, туристы смогут воспользоваться бесплатным wi-fi и попробовать в кафе на рельсах татарскую национальную кухню прямо во время экскурсии.Этот ретро-трамвай был выпущен в 1986 году. Он стал одним из последних в линейке трамваев, которые были произведены в 1960-1990 годы. Ретро-транспорт рассчитан на 22 пассажира. В тестовом режиме ретро-трамвай будет работать четыре раза в неделю с четверга по воскресенье с 10:00 до 22:00.