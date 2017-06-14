Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Кот Государственного Эрмитажа будет предсказывать исход матчей КК-2017

Кот Государственного Эрмитажа по кличке Ахилл будет предсказывать исход матчей Кубка конфедераций, сообщает ТАСС.

"Выбирали из трех котов самого коммуникабельного и стрессоустойчивого. Победил кот Ахилл. Он живет в Эрмитаже, настоящий ловец мышей, ему 1,5 года, кот белый с голубыми глазами. Котик глухой, но он очень тонко чувствует, мы его выбрали за хорошее чутье", - сказала ветврач эрмитажных котов Анна Кондратьева.

Ахилл будет исполнять обязанности оракула Кубка перед каждым матчем, для чего перед ним будут ставить еду в мисках с разными флагами.

"Эта методика отработана - коты уже определяли победителей Евровидения и Олимпийских игр, точность их прогнозов колеблется от 85 до 100%", - отметила Кондратьева. Кормление кота-оракула будет производиться непосредственно в здании музея, скорее всего, в Висячем саду Малого Эрмитажа. Отчеты о кошачьих прогнозах будут оперативно направлять в СМИ.
Сегодня, 21:16
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: kobr (Сегодня, 21:38) #
  • 0
  •  (0)

Ересь полная. Кота что ли не глухого не найти rage . Еще бы слепого привлекли, результаты наших Буратин предсказывать !
Регистрация: 24.10.2006
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.