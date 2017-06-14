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Кот Государственного Эрмитажа будет предсказывать исход матчей КК-2017
Кот Государственного Эрмитажа по кличке Ахилл будет предсказывать исход матчей Кубка конфедераций, сообщает ТАСС.
"Выбирали из трех котов самого коммуникабельного и стрессоустойчивого. Победил кот Ахилл. Он живет в Эрмитаже, настоящий ловец мышей, ему 1,5 года, кот белый с голубыми глазами. Котик глухой, но он очень тонко чувствует, мы его выбрали за хорошее чутье", - сказала ветврач эрмитажных котов Анна Кондратьева.
Ахилл будет исполнять обязанности оракула Кубка перед каждым матчем, для чего перед ним будут ставить еду в мисках с разными флагами.
"Эта методика отработана - коты уже определяли победителей Евровидения и Олимпийских игр, точность их прогнозов колеблется от 85 до 100%", - отметила Кондратьева. Кормление кота-оракула будет производиться непосредственно в здании музея, скорее всего, в Висячем саду Малого Эрмитажа. Отчеты о кошачьих прогнозах будут оперативно направлять в СМИ.
"Выбирали из трех котов самого коммуникабельного и стрессоустойчивого. Победил кот Ахилл. Он живет в Эрмитаже, настоящий ловец мышей, ему 1,5 года, кот белый с голубыми глазами. Котик глухой, но он очень тонко чувствует, мы его выбрали за хорошее чутье", - сказала ветврач эрмитажных котов Анна Кондратьева.
Ахилл будет исполнять обязанности оракула Кубка перед каждым матчем, для чего перед ним будут ставить еду в мисках с разными флагами.
"Эта методика отработана - коты уже определяли победителей Евровидения и Олимпийских игр, точность их прогнозов колеблется от 85 до 100%", - отметила Кондратьева. Кормление кота-оракула будет производиться непосредственно в здании музея, скорее всего, в Висячем саду Малого Эрмитажа. Отчеты о кошачьих прогнозах будут оперативно направлять в СМИ.
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