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Денис Глушаков: мы Черчесова не боимся, а уважаем, как старшего товарища

Полузащитник Спартака" и сборной России Денис Глушаков рассказал, как игроки национальной команды относятся к главному тренеру Станиславу Черчесову.

"Черчесов не очень строгий тренер. Он сам играл и поэтому понимает, где футболистам надо дать поблажку. Мы его не боимся, а уважаем, как старшего товарища, как тренера. Прислушиваемся к его идеям и мыслям. Поэтому ничего такого угрожающего в нём вовсе нет", - заявил Глушаков в эфире "Спорт FM".
Теги: Глушаков Черчесов Сборная России
Сегодня, 21:43
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